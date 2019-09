EN IMAGES. Un million de manifestants en Allemagne, un cortège perturbé à Paris... Retour sur les marches pour le climat dans le monde

A New York, Londres, Berlin ou Paris, une foule immense d'adolescents et de jeunes adultes s'est rassemblée pour alerter les dirigeants sur la protection du climat.

"On ne vous demande pas la lune, on veut protéger la Terre." Des milliers de jeunes ont préféré le climat aux cours, vendredi 20 septembre, pour la troisième fois depuis le début de l'année. Dans le monde entier, d'innombrables événements ont été organisés, réunissant des centaines de milliers de personnes mobilisées pour la planète. Les manifestations les plus importantes ont eu lieu dans les îles du Pacifique, menacées par la montée des eaux, ou encore en Australie, dans des villes comme Sydney ou Melbourne.

Cette journée de manifestations a été l'occasion de ressortir les slogans contre le dérèglement climatique, entre détournements de citations célèbres et jeux de mots pour marquer les esprits. La jeune activiste Greta Thunberg, en visite aux Etats-Unis, a manifesté à New York, dans le quartier de Manhattan. Franceinfo revient en images sur ces mobilisations pour la planète, alors que la marche pour le climat, organisée samedi à Paris, a été émaillée d'incidents.