DIRECT VIDEO - Marcher pour le climat, à quoi ça sert ? Le débat du Talk franceinfo

Vendredi 3 mars, les jeunes étaient invités à manifester à l'occasion d'une journée de grève mondiale pour le climat, organisée par Fridays for Future, le mouvement lancé par Greta Thunberg en 2018. Ces mouvements pour le climat et en particulier Fridays For Future ont mobilisé à grande échelle une partie de la jeunesse ces dernières années et ont parfois même réussi à peser dans l'agenda politique. Cependant, les marches pour le climat s'essouflent, et les mouvements écologistes cherchent de nouvelles stratégies.

Manon Mella reçoit dans le Talk Hugo Viel, activiste climat et auteur de l’essai Climat : trop tard pour agir ? de la collection ALT des éditions La Martinière et Pablo Flye, porte-parole de Fridays for Future France pour en discuter.

Trop tard pour agir ?

A Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Brest, de jeunes militants ont défilé dans les rues. Le 10 mars, une semaine après le rendez-vous international, Fridays for Future France organise la grève pour le climat. Le mouvement demande notamment la mise en place d'une filière de formation à la rénovation thermique globale.

Cependant, ces marches attirent de moins en moins les foules malgré les épisodes climatiques exceptionnels que traverse le pays. Alors comment continuer à mobiliser et sensibiliser sur la question du dérèglement climatique ? Les actions dites "coups de poings sont-elles une option de plus en plus considérée par les mouvements écologistes pour alerter sur la situation ?

