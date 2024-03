Climat : la jeunesse a dû "grandir trop vite", dit Greta Thunberg cinq ans après la première marche mondiale

La première journée mondiale des jeunes pour le climat a cinq ans. La militante écologiste Greta Thunberg, dont l'engagement a inspiré le mouvement Fridays for future né le 15 mars 2019, a jugé lundi 11 mars que la jeunesse mobilisée pour le climat avait été contrainte de "grandir trop vite" pour lutter contre les dégâts causés par l'homme. "Nous sommes beaucoup de jeunes qui ont grandi avec le mouvement écologique et nous avons grandi beaucoup trop vite, pour prendre nos responsabilités et faire le ménage après l'ancienne génération", a-t-elle dit lors d'une action à Stockholm, ajoutant qu'elle et ses camarades se sentaient comme "un disque rayé".

Accompagnée d'une dizaine de militants, l'activiste a symboliquement bloqué l'entrée du Parlement suédois, en s'asseyant devant et brandissant une banderole sur laquelle figurait leur slogan classique : "Climate Justice Now" ("La justice climatique, maintenant"). "Le gouvernement suédois, ainsi que tous les autres gouvernements du monde, ne traitent pas la crise climatique comme une crise", a encore estimé Greta Thunberg. "Ils continuent de laisser les profits économiques à court terme primer sur la vie des gens et sur la planète."