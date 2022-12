Grande distribution : la fin des prospectus publicitaires, un intérêt écologique à nuancer

Après Cora, le groupe Leclerc a annoncé supprimer prochainement ses catalogues publicitaires, afin d'économiser 50 000 tonnes de papier par an. L'intérêt écologique, mis en avant, est toutefois à nuancer.

Les prospectus pourraient bientôt disparaître des boîtes aux lettres. Après Cora en janvier, les centres Leclerc les supprimeront au mois de septembre 2023. "On détruit la forêt. On a besoin de se chauffer, on a besoin de bois, donc c'est très bien", confie une cliente. Les prospectus représentent 800 000 tonnes de papier par an, soit 30 kg par foyer. Près de la moitié termine directement à la poubelle.

La pub en ligne, pas forcément une meilleure option



La grande distribution, mais aussi des magasins de bricolage ou d'habillement ont pris le pli de communiquer sur internet. Pas forcément meilleur pour la planète, alerte l'association Zero Waste. "C'est le problème du numérique, la consommation énergétique qui est très importante", explique l'une de ses membres, Alice Elfassi. Pour certains clients, la version papier reste néanmoins indispensable. "C'est compliqué pour les personnes âgées", fait ainsi remarquer une cliente.