Golf : des plongeurs récupèrent les balles tombées à l'eau

Au golf, il y a les joueurs qui touchent leurs cibles. Et puis, il y a aussi les autres, ceux pour qui les balles atterrissent souvent dans les étangs et les lacs qui jouxtent les parcours. Pour les récupérer, Thierry Mochel plonge, cherche, et ramasse les balles. Il a créée son entreprise de ramassage de balles de golf il y a deux ans. "C'est un métier encore très peu connu. Il y a quelques entreprises en région parisienne et dans le sud-ouest qui exercent cette activité depuis une vingtaine d'années. Mais la France est encore très en retard", constate le fondateur de BlueGreen.

Des enjeux écologiques et économiques

Pour l'instant, Thierry travaille avec une dizaine de golfs en Alsace et en Franche-Comté. Près de 100 000 balles ont déjà été retirées du fond des étangs en deux ans. "Cela nous permet d'éviter la pollution des étangs. Les balles ne sont pas biodégradables", explique Gérad Gonzalez, directeur du club de golf des Bouleaux. Les balles récupérées sont rachetées au kilo par les clubs et revendues 70% moins chères aux joueurs. "Les balles sont lavées et triées", précise Thierry Mochel.