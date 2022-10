Forêts : les douces températures impactent le début de l’automne pour les arbres

En Saône-et-Loire, on observe des touches jaunes orangers sur les cimes, mais au cœur de la forêt, il y a encore une couleur verte persistante. Dans le Morvan, l’automne tarde à prendre ses quartiers. Cela surprend les promeneurs, lundi 17 octobre. Les conditions météorologiques sèment la confusion. La végétation a 15 jours de retard selon un ingénieur forestier. Selon lui, l’arbre n’a pas "encore ressenti l’automne", c’est-à-dire la diminution du temps du jour et des températures.

"Les arbres ont perdu le nord"

21°C ont été relevés, lundi 17 octobre, à 800 mètres d’altitude. Certains arbres refont donc des feuilles, comme au printemps. "Les arbres ont perdu le nord", assure Suzanne Thierry, technicienne à l'Office national des forêts (ONF). Selon elle, le changement climatique et ses conséquences sont de plus en plus visibles. Il s’agit désormais pour elle de préserver la biodiversité.