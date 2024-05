Environnement : Zero Waste France dénonce la "fast deco" avec deux fois plus de déchets d'ameublement entre 2014 et 2020

Après la "fast fashion", voici la "fast déco". Dans un rapport publié mardi 14 mai et que franceinfo a pu consulter, l'association Zero Waste France révèle qu'il y a eu deux fois plus de déchets d'ameublement entre 2014 et 2020 et toujours plus d'achats.

Les ventes ont explosé entre 2017 et 2022, boostées par les confinements : en effet, le nombre de meubles et d'objets de décoration mis sur le marché a presque doublé. De 270 millions d'unités, on est passé à plus de 500 millions, soit 17 éléments par foyer et par an, selon ce rapport.

Un arbre débité toutes les deux secondes, selon les estimations

Les Français ont voulu refaire leur cuisine, s'offrir des meubles de jardin, décorer leur intérieur à grand renfort de bougies, coussins, bibelots ayant une durée d'utilisation parfois courte. Même pour des meubles en bois, qui autrefois étaient l'achat d'une vie, aujourd'hui ils sont renouvelés tous les 15 ou 20 ans. Pour ce faire, on estime que le Suédois Ikea débite un arbre toutes les 2 secondes.

De son côté Maisons du monde propose 3 000 nouvelles références par an. Les géants de la "fast fashion", Zara, H&M ont étoffé leurs offres déco concurrencés de nos jours par les sites chinois Temu et Shein. Cependant, la filière française de l'ameublement ne profite pas de cet engouement : en 15 ans, elle a perdu un quart de ses emplois.