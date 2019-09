Environnement : vers une hausse des prix des jouets en plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Six mois, c'est la durée de vie moyenne d'un jouet, avant d'être délaissé, cassé, puis jeté. Pour leur donner une seconde vie et les recycler, le gouvernement veut contraindre les fabricants à prendre en charge le traitement de leurs déchets et leur revalorisation. Une éco-contribution qui devrait être répercutée sur les prix.

75 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année

Une hausse de quelques centimes sur les jouets les plus petits, mais quelques euros sur les jeux les plus volumineux. L'objectif est de financer le recyclage, car, chaque année, 75 000 tonnes de jouets sont jetées. Les peluches et les consoles électroniques sont en partie recyclées, mais les jouets qui comportent trop de couches de plastique différentes sont impossibles à transformer. La loi devrait être appliquée dès 2021, mais les fabricants réclament plus de temps pour s'organiser.