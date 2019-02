Environnement : un village en transition

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le maire de Tramayes (Saône-et-Loire) a engagé sa commune vers la transition énergétique depuis bientôt 19 ans. Tout a commencé avec la chaufferie communale. "Nous avions beaucoup de bâtiments qui étaient avec leur petite chaudière au fioul qui commençait à vieillir. On s'est posé la question : rester à l'énergie fossile ou lancer un projet environnemental", explique Michel Maya, le maire de Tramayes.

Bientôt à l'électricité verte

Ce système de chaufferie à bois a coûté 1 500 000 €, onéreux pour une petite commune. Mais à long terme, il y a des avantages. "Le plus bel exemple est l'hôpital, notre plus gros consommateur. Annuellement au fioul ça nous coûtait 80 000 € par an, avec la chaufferie on est à 60 000 € par an", détaille le maire. Une soixantaine d'habitations sont reliées au réseau de chaleur au bois, la commune se charge de relever les compteurs une fois par mois. Prochaine étape : être raccordé à une centrale hydroélectrique, pour de l'électricité verte.

