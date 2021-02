Environnement : près de Reims, des bergers et leurs moutons développent l'éco-pâturage

Du côté de Reims (Marne), des communes et des entreprises font appel à des moutons pour l’entretien des parcelles les plus difficiles d’accès. Le berger Brice Foulon met en avant l’éco-pâturage comme une alternative écologique et qui préserve la biodiversité.