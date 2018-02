VIDEO. Pour lutter contre la pollution et contre le bruit, des scientifiques développent des "rideaux de bulles" sous l'eau

Des barrières de bulles d'air au fond des océans et des fleuves : une idée toute simple aux enjeux essentiels. Aux Pays-Bas, depuis peu, un prototype forme un barrage de bulles naturel pour lutter contre la pollution des cours d'eau. Bouteilles, sacs plastiques et autres déchets sont bloqués par les bulles, repoussés vers la surface et guidés vers la berge, où ils peuvent être récupérés.

Une protection contre la pollution sonore

Ces bulles peuvent également servir à l'isolation acoustique. Placée dans l'océan, une barrière de bulle peut atténuer le son d'un forage sous-marin par exemple. Une technique pour protéger les animaux marins. "Certains mammifères marins qui vivent dans des zones très bruyantes sont poussés à des états de dépression qui les amène à s'échouer sur des plages", explique Michel Arrigoni, enseignant-chercheur. Ainsi, dans la baie de Saint-Brieuc, ils ont permis de protéger les coquilles Saint-Jacques pendant la construction d'un champ d'éoliennes.

