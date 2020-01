Environnement : des coiffeurs qui recyclent vos cheveux pour dépolluer les océans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un recyclage tout à fait étonnant. La coupe est terminée, il ne reste plus qu'à faire le brushing et balayer les cheveux qui jonchent le sol. Mais dans le salon, les cheveux ne finissent pas à la poubelle. "Donc les cheveux je les ramasse et je les mets dans ce sac à cheveux, où sont stockés tous les cheveux de nos clients", explique Florence Saillol, une coiffeuse. Dans le salon, tout est recyclé : les cheveux, mais aussi les flacons et les emballages.

"Récolter les hydrocarbures de surface et surtout les huiles solaires"

Le sac à cheveux plein, il va voyager jusqu'à Saint-Zacharie dans le Var au sein de l'association Les Coiffeurs justes. Dans le garage du fondateur, plusieurs tonnes de cheveux récoltées dans toute la France avec un objectif : dépolluer les océans. "Je bourre des collants de cheveux pour pouvoir faire des boudins qui après seront mis dans les ports (...) pour récolter les hydrocarbures de surface et surtout les huiles solaires", indique Thierry Gras, créateur des Coiffeurs justes.

