Environnement : de plus en plus de chasseurs condamnés pour avoir menacé des espèces protégées

A. Lay, C. Génévrier, M. Hauville, N. Berthelot

En mai dernier, deux hommes étaient jugés pour avoir tiré sur un rapace en danger critique d'extinction qui bénéficie d'un statut de protection. Les procédures de ce type se multiplient et rappellent que nuire aux espèces protégées n'est pas sans conséquence.

Le plus grand aigle d'Europe gît dans la neige, les ailes repliées et ensanglantées. Un pygargue femelle à queue blanche a été tué par balle en février dernier en Isère. Elle était dans le viseur de deux demi-frères, qui l'ont abattu pour "la beauté du tir". L'un a été relaxé et l'autre a écopé de 4 mois de prison avec sursis pour destruction d'espèces protégées.

Une espèce en danger d'extinction

Un sentiment d'impunité règne-t-il parmi les chasseurs ? Deux autres personnes seront jugées en août pour avoir une nouvelle fois porté atteinte à un pygargue en l'empoisonnant. Pourtant, il ne reste plus que sept couples de pygargues en France et l'espèce est en danger d'extinction. Le nombre de condamnations pour atteinte aux espèces protégées a augmenté, avec 369 en 2023. Le code de l'environnement prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais pour de nombreuses associations, les sanctions ne sont pas assez sévères.