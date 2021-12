Environnement : de l'hydrogène fabriqué grâce à l'éolien

La Roche-sur-Yon, en Vendée, dispose du premier autobus à fonctionner uniquement grâce à de l'énergie produite par le vent. Les éoliennes de bord de mer captent le vent pour la transformer en hydrogène. La société Lhyfe, fondée par Matthieu Guesné, produit cet hydrogène vert, entièrement décarboné. "Nos machines extraient l'hydrogène de l'eau", explique le gérant. Le gaz est ensuite comprimé et stocké dans des conteneurs avant d'être acheminé dans des stations.

Des ambitions à l'international

Le bus de La Roche-sur-Yon fait le plein pour 700 kilomètres d'autonomie. À bord, le véhicule est silencieux en plus de respecter l'environnement. Le département de la Vendée est à l'origine du projet. Le bus coûte pour l'heure deux fois plus cher qu'un modèle polluant. Mais Alain Leboeuf, président du conseil département, est conscient d'investir pour l'avenir. "Cette unité de production est duplicable sur tout le territoire français et bien au-delà", souligne l'élu. L'entreprise prépare un projet à grande échelle : produire l'énergie en mer et pourquoi pas à terme, remplacer les plateformes pétrolières.