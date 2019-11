Environnement : création du parc national des forêts

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Du vert à perte de vue. Le parc s'étend sur 250 000 hectares et chevauche deux départements : la Côte-d'Or et la Haute-Marne. Sa particularité tient à ses forêts de chênes et de hêtres qui abritent un écosystème extrêmement riche. On y trouve quelques espèces d'animaux rares, comme la cigogne noire par exemple, difficile à approcher. Il y a aussi des plantes emblématiques comme une orchidée appelée "le sabot de Vénus".

Un label à la fois attendu et contesté

Ce territoire devient le onzième parc national de France, le parc des forêts. Il a fallu dix ans pour qu'il voie officiellement le jour. Certains agriculteurs et chasseurs y étaient et y sont toujours opposés. Pour un éleveur bio en revanche, le label est une aubaine. "Ça pourrait être l'opportunité de créer une nouvelle filière, développer les circuits courts, avoir du tourisme qui arrive et donc des consommateurs", défendait Sylvain Boulangeot, animateur de la Maison de la forêt en juin 2017. C'est aussi l'espoir de beaucoup d'élus de ce territoire difficile.