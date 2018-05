Environnement : 399 plages ont décroché le Pavillon bleu

Une crique de rêve exposée plein sud, cette année encore, cette plage de Saint-Nazaire pourra hisser le Pavillon bleu. La remise des prix a lieu aujourd'hui, jeudi 24 mai, mais les noms des lauréats sont déjà connus. C'est le cas de la grande plage de Carnac en Bretagne ou d'autres à Hyères ou à La Rochelle. Le label, né il y a plus de 30 ans, récompense chaque année des plages et des ports qui respectent l'environnement.

Des critères environnementaux stricts

Parmi les critères : la qualité de l'eau de baignade, la gestion des déchets ou encore l'information sur l'environnement. Bien connu des Français, le label est devenu au fil du temps un gage de propreté des eaux pour huit personnes sur dix. L'an dernier, 390 plages et 102 ports l'ont reçu et les communes sont de plus en plus nombreuses à le demander.

