Enjeux environnementaux et sociaux : les entreprises en quête de bonne conduite

Reconnaître une entreprise vertueuse, c'est l'objectif du Label "B Corp". Une sorte de certificat de bonne conduite qui garantit que l'entreprise a un impact positif : autant sur la société que sur la planète. Ce site internet spécialiste des meubles made in France est l'un des premiers à avoir décroché le label il y a trois ans. Une récompense qui enthousiasme les salariés. Selon l'entreprise, c'est aussi un atout qui pousse à s'améliorer.

Une cinquantaine d'entreprises labellisées "B Corp" en France

"Lorsqu'on a été labellisé, on avait déjà une démarche importante au niveau local et enivoennemental, mais ce label nous a permis d'aller encore plus loin", explique Anne Laurence, directrice du développement durable de Camif.fr. Cette certification est née aux États-Unis. Aujourd'hui, une cinquantaine d'entreprises l'ont obtenu en France. Pour l'avoir, il faut remplir un questionnaire de plus de 40 pages pour évaluer les pratiques de l'entreprise. Le label coûte entre 500 et 50 000 euros selon le chiffre d'affaires et est valable pendant deux ans.

