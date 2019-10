Énergie : la première centrale solaire flottante de France dévoilée dans le Vaucluse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un gigantesque radeau solaire de 17 hectares, l'équivalent d'une vingtaine de terrains de football. C'est aussi la plus puissante centrale photovoltaïque jamais construite en Europe. Quelque 47 000 panneaux sont fixés à 80 000 flotteurs ancrés par 10 m de fond. Le tout est capable de fournir une électricité 100% renouvelable. L'eau qui refroidit les panneaux permet un rendement en énergie 5% à 10% plus important que sur la terre ferme. À elle seule, la centrale solaire de Piolenc (Vaucluse) est capable de chauffer et d'éclairer 10 000 personnes, le double de la population de ce petit village de 5 000 habitants. Piolenc peut désormais faire le choix d'une énergie verte, locale et 10% moins chère. C'est l'avantage de vivre à deux pas du réseau d'alimentation.

Le photovoltaïque représente 1,9% de l'électricité produite en 2018

La mairie de Piolenc, elle aussi, tire son épingle du jeu, car le lac artificiel sur lequel flotte la centrale lui appartient. Cette ancienne carrière de 50 hectares ne servait plus à rien, elle la loue aujourd'hui à prix d'or : 25 000 euros par an pendant cinquante ans. Le photovoltaïque reste timide en France. Il ne représente que 1,9% de l'électricité produite en 2018. Avec le solaire flottant, la donne pourrait changer. Si tous les lacs artificiels de France se convertissaient au photovoltaïque, ils pourraient couvrir les besoins de 3 millions de foyers, autant de dix centrales nucléaires.

