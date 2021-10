Écologie : certaines villes tentent de réduire leur consommation énergétique

De plus en plus de communes veulent tenter de réduire l'éclairage nocturne. Souvent par souci d'économie, mais également pour limiter la pollution lumineuse qui perturbe les animaux. Reportage.

Dans la majorité des villes en France, la lumière est présente durant toute la nuit. Par conséquent, les questions fusent sur le besoin nécessaire de tout cet éclairage. À Strasbourg (Alsace), la mairie pense qu'il n'y a pas besoin de tout cet éclairage. Pour vérifier cette hypothèse, elle s'est lancée dans une expérimentation : couper la lumière sur la cathédrale de la ville.



Une cathédrale plus écologique

Afin d'éveiller les consciences, la mairie a décidé de réduire fortement la lumière présente dans la cathédrale de la ville. Ainsi, celle-ci, semble plus agréable et surtout plus écologique. D'autres expériences ont été réalisées, une lumière plus douce ou encore une piste cyclable s'allumant seulement au passage des vélos. Ce qui pourrait créer des économies, des animaux nocturnes qui retrouvent leur sérénité et une ville plus apaisée.