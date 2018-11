Ecologie : Avec le mouvement "On est prêt", un militant écologiste veut "changer des habitudes"

Des youtubeurs se lancent dans une campagne pour agir contre le changement climatique. Elliot Lepers, un militant écologiste, participe à "On est prêt". Il témoigne sur franceinfo.

Pour sauver l'environnement, ils veulent agir maintenant. "On est prêt" est la nouvelle campagne initiée par des youtubeurs pour agir contre les changements climatiques et environnementaux. En relevant des défis quotidiens pendant 30 jours, ils veulent montrer la voie aux citoyens français. "Il faut que ce soit agréable. Il ne faut pas que ce soit une contrainte", explique Elliot Lepers, militant écologiste, jeudi 15 novembre sur franceinfo.

franceinfo : De quel ordre vont être ces défis au quotidien (30 jours, 30 défis) ?

Elliot Lepers : Ce sont beaucoup des défis individuels, des solutions individuelles qu'on peut mettre en place très simplement dans son quotidien autour de trois grandes thématiques. C'est-à-dire zéro déchet, sauver l'énergie, utiliser moins d'énergie et économiser de l'électricité dans son intérieur. Et puis derrière, manger différemment, manger plus végétal et réussir à manger moins de viande. C'est aussi faire l'articulation (2/3 de ces défis individuels) avec des demandes politiques à la fois au niveau local en interpellant sa mairie directement avec un outil qu'on met à disposition aux personnes qui participent aux défis. En rejoignant [également] d'autres luttes qui sont confidentielles pour l'instant, mais qui sont portées par des grandes structures, des grandes ONG sur le climat. On va les soutenir pendant ces 30 jours.

Vous dites qu'il faut mettre du "fun" dans l'écologie. Est-ce ça aussi l'idée de cette initiative ?

En fait, il faut que ce soit agréable. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Quand on commence à changer ses habitudes, on se rend compte que c'est tellement génial de découvrir ces nouvelles pratiques, de découvrir cette nouvelle manière de s'alimenter, de découvrir ces commerces de proximité, cette relation qu'on peut avoir très différente d'un hypermarché par exemple. Il y a plein de choses super quand on commence à changer ses habitudes et à quitter des modes de vie très industrialisés finalement. C'est donc avant tout une source de bonheur. C'est juste qu'on redéfinit ce qui nous semblait des normes de bonheur aujourd'hui. Ce n'est pas forcément aller en week-end an avion. Effectivement, ça, ce n'est pas terrible. En revanche, préparer sa 'bouffe' avec des légumes qui viennent d'un rayon de 50 km autour de chez soi, ça c'est super.

Ce qui se passe sur les carburants ce n'est pas "fun", est-ce le contraire de ce qu'il faut faire selon vous ?

Ce n'est pas seulement de dire que l'économie c'est austère, c'est l'image qu'on aime bien raconter. Mais c'est surtout que l'absence d'écologie va être un drame pour tout le monde si on ne prend pas la mesure de l'urgence, si on ne met pas en place les politiques, (...) qui nous permettront d'être prêt et bien, ça va être une catastrophe pour plein de gens et notamment en France. On avait l'impression que c'était lointain, que ça allait toucher nos enfants. Moi j'ai 26 ans, je vais vivre la majorité de ma vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête et avec effectivement plein de pans de la société qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas adaptés et qui vont être une souffrance pour des millions de gens en France. Comme ça commence à l'être avec la hausse du prix du carburant.