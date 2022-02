E-commerce : les solutions des entreprises pour livrer en polluant moins

"En ce moment, c'est la course à la livraison la plus rapide", explique la journaliste Anne-Claire le Sann, lundi 14 février, sur le plateau du 19/20. L'enjeu est écologique, mais aussi économique. "Le coût du dernier kilomètre entre l'entrepôt et le client est très élevé. Pour les entreprises de e-commerce, c'est 26 % de leur chiffre d'affaires. Il y a donc urgence à trouver des solutions", explique Anne-Claire le Sann.



Le passage aux véhicules électriques

Pour limiter les coûts, les grosses entreprises développent par exemple "l'intelligence artificielle, pour orienter les commandes et les points-relais, et ainsi regrouper les livraisons". Pour se verdir, les logisticiens passent aux camionnettes et scooters électriques, ou encore au vélo. Certaines villes comme Paris, Strasbourg (Bas-Rhin) ou Toulouse (Haute-Garonne) utilisent même leurs cours d'eau pour de la "slow-livraison", de la livraison lente.