DIRECT. One Ocean Summit : une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement attendus à Brest pour la dernière journée du sommet

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #OCEAN

: Eux aussi sont venus à Brest. Des militants de Greenpeace ont collé des affiche cette nuit, dénonçant le double discours d'Emmanuel Macron sur la protection des océans et pastichant le film Don't look up.

: Photo de famille au One Ocean Summit de Brest (Finistère). La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'émissaire américain pour le climat John Kerry, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dont le pays organisera la COP27 sur le climat en novembre, ou encore le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, sont présents.







: "Je rappelle que l'environnement dépend essentiellement de la bonne santé des océans. Il ne peut pas y avoir de terre en bonne santé sans océan en bonne santé."



Sur franceinfo, le navigateur François Gabart revient sur l'enjeu du One Ocean Summit, qui se termine aujourd'hui.

• C'est le Jour-J pour le One Ocean Summit.Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont la moitié présents à Brest, devraient s'engager aujourd'hui à mieux protéger l'océan, indispensable à la régulation du climat et riche en biodiversité, mais mis à mal par les activités humaines.



: C'est l'une des rares bonnes nouvelles en matière de biodiversité. Comme vous le raconte notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz à l'occasion du One Ocean summit de Brest, le thon rouge, autrefois classé espèce en danger, a retrouvé la pêche. Explications.







: On se lève du bon pied avec un premier point sur l'actualité :



• Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'"Elysée 2022". Pouvoir d'achat, crise en Ukraine, laïcité, nucléaire... Vous pouvez revoir l'intervention du candidat de La France insoumise dans notre résumé.



• Le président des Etats-Unis Joe Biden a appelé cette nuit les citoyens américains à quitter l'Ukraine immédiatement en raison d'une possible invasion russe. "Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde", a dit Biden dans une interview à la chaîne NBC, en référence à l'armée russe.



