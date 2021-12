Désintox. Non, nous ne portons pas un vêtement qu'entre sept et dix fois en moyenne

C'est une statistique qui revient dans le débat depuis des années : nous ne porterions un vêtement qu'entre sept et dix fois en moyenne, au grand dam des pourfendeurs de la société de consommation.

C'est une statistique qui revient dans le débat depuis des années : nous ne porterions un vêtement qu'entre sept et dix fois en moyenne, au grand dam des pourfendeurs de la société de consommation. La plupart du temps, ceux qui citent ce chiffre s'appuient sur un rapport de l'ONG Oxfam.

Ce rapport, publié en 2020, sur la « fast fashion » et ses conséquences sociales, environnementales ou sanitaires, écrivait bien que les vêtements étaient seulement portés 7 à 10 fois. Mais en 2019, le parlement européen citait déjà cette statistique, évoquant comme source un rapport de Mc Kinsey de 2018. Contacté par Désintox, le célèbre cabinet explique, lui, tirer sa statistique d'une étude plus vieille encore, réalisée par l'organisation caritative britannique Barnardo's.

À force de tirer le fil, Désintox a retrouvé l'étude d'origine, qui conduit à relativiser la portée du fameux chiffre. Lors d'un sondage réalisé en 2015, Barnardo's avait demandé à des femmes britanniques à partir de combien d'utilisations elles considéraient les vêtements achetés pour une soirée ou une occasion particulière trop vieux ? En moyenne, la réponse était 7 fois.

C'est ce chiffre qui a donc été généralisé, de manière un peu abusive. En effet, la question portait uniquement sur des tenues achetées pour une occasion spéciale, et non sur les vêtements en général. Difficile aussi d'extrapoler une pratique globale à partir de 2000 réponses de femmes d'un seul pays même si la fast fashion est un phénomène bien réel. Une autre étude en 2017 de la fondation Ellen MacArthur estime d’ailleurs que le nombre d'utilisations moyennes des vêtements dans le monde a bien chuté entre 2000 et 2015, passant de 200 à 160.

