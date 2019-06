Désintox. Non, il n\'y a pas qu\'une façon de plier sa bouteille en plastique pour le recyclage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Existe-t-il un geste technique pour favoriser le recyclage ? Oui, à en croire un tweet partagé plus de 50 000 fois. Dans son message, un internaute assure qu'il faut écraser les bouteilles d'eau en plastique dans la longueur, et non de haut en bas, faute de quoi elles ne pourront pas être triées par les machines. Un débat passionné s'est alors engagé sur le réseau social, de nombreux internautes défendant des positions différentes. On trouve aussi des consignes contradictoires dans la presse.

Ainsi LCI conseille d'« écraser les bouteilles en plastique dans le sens de la hauteur », alors que cet article de la Voix du Nord affirmait en 2012 : « il ne faut plus compresser les bouteilles en plastique avant de les mettre dans la poubelle jaune ».

Qui a raison ? Il n'y a pas de réponse unique. Car les bonnes pratiques varient selon les installations du centre de tri dont vous dépendez. L'entreprise Citéo affirme que le compactage peut être fait dans n’importe quel sens, à la condition d’être modéré et fait à la main. Le Syctom, qui assure le service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers, recommande de ne pas compacter du tout. La coordination Recycl’alliance estime, elle, que le compactage est toléré, s'il est modéré, et plutôt verticalement, afin de ne pas aplatir la bouteille, ce qui pourrait tromper la machine de tri.

Morale de l'histoire : si vous compactez vos bouteilles, faites-le modérément. Et sinon, appelez votre centre de tri pour connaître ses préférences. Une certitude en revanche : tous les professionnels s’accordent pour dire qu’il est impératif de ne pas emboîter les éléments entre eux.

