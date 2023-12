Crues de la Charente : "Il n'y a plus d'eau dans les maisons" mais certaines "ne sont toujours pas habitables", déplore le maire de Saintes

"Il n'y a plus d'eau dans les maisons, malheureusement, un certain nombre d'entre elles ne sont toujours pas habitables", déplore dimanche 24 décembre sur franceinfo Bruno Drapron, maire de Saintes (Charente-Maritime), une semaine après la fin d'un fort épisode de crues du fleuve Charente. Des centaines de maisons avaient notamment été touchées dans la ville de Saintes.

Le niveau de la Charente reste haut, à près de cinq mètres selon le maire, mais "on devrait arriver à la cote d'alerte dès la semaine prochaine, et donc cela devrait rentrer vite dans l'ordre", assure Bruno Drapron, "la décrue est très bien amorcée". Il annonce aussi que "les pompages de caves" et "le nettoyage de rues" pourront commencer "à partir de mardi".

Pour l'instant, "on ne peut pas chiffrer l'ampleur des dégâts, tellement il y en a", regrette l'élu. Il faut désormais attendre "le travail des assurances", explique Bruno Drapron, qui espère obtenir "le plus rapidement possible" l'état de catastrophe naturelle, qui a été demandé il y a une semaine par le préfet.