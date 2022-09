Crise énergétique : quels écogestes pour limiter les risques de coupures cet hiver ?

Va-t-on connaître des coupures d’électricité en France cet hiver ? La réponse dépendra surtout de la météo. Plus l’hiver sera rude et plus la population sera demandeuse en énergie. Ce qui logiquement pourrait vite amener à un risque de saturation du réseau et de quelques coupures de courant.

L’État prend des mesures dans le cas où l’électricité viendrait à manquer…

En plus d’assurer « accélérer tous les projets d’énergies renouvelables en cours sur le territoire », le gouvernement a mis en place plusieurs leviers qui permettront de réguler la tension sur l’ensemble du réseau :

- Le premier est de couper le courant à 12 entreprises sous contrat pour avoir un peu de lest au cas où il y aurait une forte utilisation énergétique dans le reste du pays.

- Le deuxième est de baisser la tension électrique de 5 %. Concrètement cela veut dire qu’il y aura moins de courant à disposition mais cela devrait passer inaperçu.

Et si tout cela ne suffit pas, seulement à ce moment-là, il pourrait y avoir des coupures. Mais elles ne dureront jamais plus de 2 heures et slles se feront par quartier en rotation dans tout le pays.

Enfin, pour se tenir au courant de l’état du réseau énergétique français, le RTE a mis en place un signal EcoWatt consultable par tous et qui fonctionne un peu comme une météo de l’électricité.

… Et préconise quelques bons gestes à adopter !

Par ailleurs ,il existe aujourd’hui plein d’écogestes assez simples à réaliser :

- Utiliser ses appareils électroménagers lors des « périodes creuses », c’est-à-dire l’après-midi, la nuit ou les week-end

- Régler le chauffage à 19°C ce qui peut représenter jusqu’à 7 % d’économies d’énergie

- Opter pour des ampoules LED ou basse consommation

- Éviter de laisser la console de jeux ou l’ordinateur allumé en permanence

- Éteindre tous les appareils électroniques avant d’aller dormir grâce aux multiprises à interrupteur

À noter que cette situation est inédite en France est que l’hiver prochain pourrait bien ne pas être identique à celui de cette année. Pour cela, la France doit réussir sa transition énergétique et retrouver une certaine indépendance vis-à-vis de l’énergie. Côté citoyen, c’est la sobriété énergétique qui est surtout recommandée.

