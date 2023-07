Depuis plusieurs années, l'Espagne est particulièrement touchée par la sécheresse. Et les défis auxquelles le pays va devoir faire face sont nombreux et souvent inédits. Explications en vidéos.

C'est tout simplement du jamais vu. Selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet), l'Espagne a connu en avril 2023 le mois le plus chaud et le plus sec depuis le début des relevés météorologiques dans le pays. Cette vague de chaleur a fait suite à plusieurs mois de sécheresse, après une année 2022 considérée comme la plus chaude de l'histoire récente de l'Espagne.

Cette situation a poussé le gouvernement à annoncer mi-mai un plan d'urgence de plus de deux milliards d'euros, destiné principalement au secteur agricole - le manque d'eau ayant poussé de nombreux exploitants à renoncer aux semis de printemps, notamment de céréales et d'oléagineux. Mais c'est bien tout le pays qui va devoir affronter quatre défis majeurs dans cette nouvelle "guerre de l'eau".

Le barrage de la discorde

"Sans eau, on ne pas vivre ici !" En 2022, face au manque d'eau, un barrage espagnol a bloqué l'eau d'un fleuve destinée au Portugal. Car, tout comme son voisin espagnol, le Portugal est victime du réchauffement climatique et les pénuries d'eau mettent l'agriculture des deux pays en péril.

Or, cinq de ses grands fleuves prennent leur source... en Espagne. En 1998, la convention d'Albufeira a encadré les débits d'eau que l'Espagne doit laisser passer au Portugal. Mais, à l'automne dernier, Madrid n'a pas respecté cet accord en retenant l'eau du fleuve Douro, dans l'immense barrage d'Almendra, entraînant de vives tensions.

Le fléau des puits illégaux

Selon Greenpeace, il y aurait plus d'un million de puits illégaux en Espagne. Ces forages clandestins, utilisés pour l'agriculture intensive, vont parfois puiser directement l'eau des parcs naturels.

En Andalousie, 26 millions de mètres cubes d’eau ont ainsi été détournés pour la culture d'avocats ou de mangues. Ces fruits tropicaux sont particulièrement gourmands en eau. Le préjudice pour le domaine public hydraulique est estimé à plus de 10 millions d’euros.

Un projet de data center qui inquiète

La multinationale Meta de Mark Zuckerberg souhaite implanter un immense data center en Espagne. Pour y installer ses 102 hectares de hangars, elle a choisi une réserve naturelle protégée dans la région de la Castilla-La Mancha.

Destiné à développer le métavers et l'intelligence artificielle, ce projet fait polémique dans le pays. Meta prévoit d’utiliser 600 millions de litres d’eau par an pour son fonctionnement.

Le tourisme dans le viseur

Barcelone est une des villes les plus touristiques d'Europe. En 2022, elle accueillait 6,7 millions de touristes dans ses hôtels, soit presque autant qu'avant la pandémie. Les prévisions pour 2023 donnent une année record pour ce secteur, et ce même avec l'inflation.

Alors que les pelouses de la capitale de la Catalogne étaient jaunies dès le printemps, le poids du tourisme de masse sur les ressources en eau de la région est pointé du doigt. Les hôtels consomment entre 8 et 12% de toute l’eau disponible à Barcelone.

