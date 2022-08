Vagues de chaleur : "On est surpris, le calendrier s'accélère", reconnaît un climatologue

Le climatologue et météorologue Robert Vautard reconnaît que les scénarios du Giec sous-estiment déjà les évolutions du passé et qu'il y a de quoi se poser des questions pour le futur.

Face à un été qui bat des records de chaleur et de sécheresse, le climatologue et météorologue Robert Vautard, coordinateur d'un chapitre du sixième rapport du Giec, reconnaît sur franceinfo jeudi 11 août que ces extrêmes dépassent les modèles établis et affirme que les scientifiques sont "tous surpris". Alors que "le calendrier s'accélère", il alerte sur la nécessité de se préparer à 50 degrés en France.

franceinfo : Comment appréhendez-vous ces vagues de chaleur intenses qui durent en France et en Europe ?

Robert Vautard : On est tous surpris, non seulement cet été, mais aussi les quelques années qui ont précédé, déjà en 2019, avec des records impressionnants qui ont été battus en France, mais aussi en 2021 avec ces fameux 49 degrés en Colombie-Britannique au Canada, un pays qui est très au Nord. Les climatologues sont vraiment surpris par ces records battus de très loin : normalement, les records sont battus de un ou deux degré(s) maximum, là, ça va beaucoup plus loin. Le calendrier s'accélère.

Cela ne correspond-il pas à ce que prévoyait le Giec et ce sur quoi il alertait depuis des années ?

Comme les scénarios du Giec sous-estiment déjà les évolutions du passé, on peut évidemment se poser des questions pour le futur. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la cause de cette sous-estimation des modèles sur la situation en Europe de l'Ouest, on ne peut pas l'affirmer. C'est une sujet de recherche. Il est néanmoins probable que les évolutions continueront à être plus fortes que celles qui ont été prédites. Je pense que, particulièrement en Europe, notamment de l'Ouest, il faut se préparer à des températures et à des grandes vagues de chaleur qui peuvent durer tout l'été dans les décennies à venir, voire dans les années à venir. En réalité, nos modèles prédisent une évolution pour aujourd'hui et demain, mais les observations montrent qu'elle est plus rapide que prévue. Typiquement, pour Londres, les vagues de chaleur se sont accrues de quatre degrés alors que les modèles donnent plutôt deux degrés.

"On sous-estime la vitesse du changement, c'est très net. Je ne pense pas qu'on soit prêt." Robert Vautard, climatologue et météorologue à franceinfo

Quel rôle prenez-vous, en tant que scientifique ?

On doit, en tant que scientifiques, garder la tête froide tout en alertant sur ces choses qu'on ne comprend pas encore. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il faut se préparer à des scenarii très élevés comme 50 degrés en France. Ce n'est pas impossible, il faut donc savoir s'y préparer car les conséquences peuvent être bien plus importantes que les canicules actuelles. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin.