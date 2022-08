Sécheresse : dans le Nord, des maisons fragilisées et des propriétaires désemparés

A. Moreau, C. Blanquart, M.-E. Masson

Autre conséquence de la sécheresse : les murs de certaines maisons ne résistent plus à la chaleur, et les fissures se multiplient. Un coup dur pour les propriétaires, qui redoutent que leur habitation se fragilise. Reportage dans le Nord.

Dorothée Alloy, propriétaire à Douai (Nord), vit un cauchemar depuis la découverte d'une fissure sur un mur de sa maison, qui n'a cessé de s'élargir. "Tous les matins, quand je me lève, je regarde ce pan de mur, pour voir si à un moment, cette fissure ne va pas être traversante. (…) Ça fait des mois que ça nous pollue la vie", confie-t-elle. Même constat au Hem (Nord) pour Johanne Legrand, elle aussi propriétaire. Il y a deux ans, après un épisode de sécheresse, elle a découvert des dommages sur sa maison.

Une association aide les propriétaires

Elle ne peut plus habiter le bien, ni le vendre. "La fissure traverse complètement le mur pignon, et j'ai juste peur [qu'un] jour ma maison s'effondre", déplore-t-elle. La sécheresse occasionne des mouvements du sol argileux, et donc des dégâts. Pour entamer les travaux, il faudrait une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour assister ses particuliers en situation délicate, une association mandate des experts indépendants. "Les gens sont démunis, ils ne savent pas quoi faire. Et bien souvent, ils écoutent des experts d'assurances qui ne sont pas toujours au fait des catastrophes naturelles", explique Thierry Paris, président de l'association Cat Nat Wannehain.