Réchauffement climatique : quelles conséquences en France à l'horizon 2050 ?

Les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles, avec des conséquences notamment sur les prévisions météorologiques pour 2050, comme l'explique le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, vendredi 17 juin.

Vendredi 17 juin, le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, revient sur les conséquences du réchauffement climatique, et notamment sur les prévisions météorologiques en France pour 2050. Il commence par détailler les régions qui seront, à l'avenir, les plus chaudes de France. Ainsi, dans le Sud-ouest et le Sud-est, les habitants connaîtront des températures supérieures à 25°C "plus de 120 jours par an", explique le journaliste.



"Plus de feux de forêts"

"Des étés plus chauds et plus secs, ça veut dire évidemment plus de feux de forêts", poursuit le journaliste. "En 2060, pratiquement toute la France sera concernée, même la Sarthe et la Mayenne", explique Nicolas Chateauneuf. "Avec des épisodes de sécheresse plus fréquents, les cultures vont souffrir. Les rendements agricoles sont attendus à la baisse, et même la valeur nutritive des fruits et légumes pourrait être affectée", conclut le journaliste.