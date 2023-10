Durée de la vidéo : 2 min

L'émission d'investigation "Vert de rage", diffusée lundi soir sur France 5, a enquêté sur la pollution aux particules fines dans les stations de Paris et de la petite couronne.

Des mesures inédites. Huit mois durant, une douzaine de journalistes ont enquêté sur la qualité de l'air respiré par les millions de voyageurs qui utilisent, chaque jour, les transports en commun souterrains de Paris et de la petite couronne. Epaulés par des scientifiques, ils ont mesuré les niveaux de pollution aux particules fines dans les 332 stations de métro et de RER de la capitale et de sa proche banlieue. Les résultats de leur étude sont présentés dans le documentaire Métro, alerte à l'air, de la série "Vert de rage", réalisé par Martin Boudot et Mathilde Cusin. Il est diffusé lundi 2 octobre à 21h05 sur France 5.

L'équipe de "Vert de rage" a mesuré la surpollution, c'est-à-dire l'écart entre le niveau de pollution aux particules fines de l'air à l'extérieur, dans les rues, et à l'intérieur, dans les stations. Equipés de capteurs d'air optiques, de la taille d'un téléphone portable, les journalistes ont été guidés dans leur enquête par Jean-Baptiste Renard, directeur de recherches au CNRS. Patron du comité scientifique de l'association Respire, qui lutte depuis des années pour une meilleure qualité de l'air dans le métro, il a supervisé l'analyse des milliers de données récoltées par les reporters.

L'air du métro est près de deux fois plus pollué

Les mesures ciblent les particules PM2.5 (dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 microns), celles qui présentent le plus de risque de s'infiltrer dans nos poumons, notre sang et nos organes, et peuvent donc avoir un impact sur notre santé. Une exposition chronique contribue à augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires. Pas moins de 40 000 décès par an "peuvent être attribués à cette exposition en France", selon les chiffres donnés par Santé publique France en septembre 2021.

Franceinfo a dévoilé en mai les conclusions de cette enquête de terrain. Il en ressort que sur les quais du métro parisien, l'air est en moyenne près de deux fois plus pollué qu'à l'extérieur, avec une concentration de particules fines de 10,5 microgrammes par mètre cube d'air (μg/m3). Ce niveau de pollution est en outre plus de deux fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Toutes les lignes du métro parisien n'affichent toutefois pas le même niveau de pollution. La ligne 5, par exemple, est celle qui a montré la surpollution moyenne la plus importante du réseau, avec 18 μg/m3, soit un niveau 3,6 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. Cette pollution est notamment générée par l'abrasion des freins et l'usure des pneus en caoutchouc de certaines rames ou même de l'environnement minéral des tunnels.

Cet air pollué est rejeté dans les rues

L'enquête de "Vert de rage" s'intéresse également au rejet de l'air du métro dans les rues de la capitale, à travers les quelque 300 bouches d'aération. Les mesures des journalistes révèlent que, lorsque l'air d'une station présente un niveau élevé de pollution, cette concentration élevée de particules fines se retrouve aussi à la sortie de ces bouches et dans leur environnement immédiat.

Dans la foulée de ces révélations, la RATP a fait savoir en mai qu'elle regrettait de ne pas avoir été associée à l'étude et qu'elle doutait de la fiabilité des mesures. Ile-de-France Mobilités (IDFM) a cependant lancé un plan d'action dans le but d'améliorer la qualité de l'air dans les stations du métro et du RER.

Le documentaire Métro, alerte à l'air, de la série "Vert de rage", réalisé par Martin Boudot et Mathilde Cusin, est diffusé lundi 2 octobre à 21h05 sur France 5.