Baisse des émissions de gaz à effet de serre en France : "Ça va dans le bon sens" mais "il faut redoubler d'efforts et accélérer l'action", plaide le Réseau Action Climat

Alors que le gouvernement annonce, mercredi 26 juin, que les émissions de gaz à effet de serre sont en baisse de 5,3% en France au 1ᵉʳ trimestre de l'année 2024 par rapport au 1ᵉʳ trimestre 2023, Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat, estime que "ça va dans le bon sens" mais qu'il "faut redoubler d'efforts et accélérer l'action", car dans les raisons de cette baisse, "il y a des actions liées à ce que fait le gouvernement", mais aussi des raisons "conjoncturelles", notamment le "mois de février particulièrement doux".

Des résultats encourageants, mais pas suffisants

Pour la responsable de l'association, l'annonce du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, "est une bonne nouvelle", mais "on a eu de la chance parce qu'on a eu une douceur particulièrement marquée, notamment en février. Et donc on a utilisé moins de chauffage. Moins de chauffage, c'est moins de fioul pour les chaudières au fioul ou moins de gaz fossile pour le chauffage, et c'est aussi moins d'électricité à utiliser et à produire. Donc, on a moins utilisé les centrales à charbon ou au gaz qu'on utilise justement quand il y a des pics de froid."

Toutefois, si l'on observe une baisse de 3% dans le secteur des transports, qui est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, il faut selon Anne Bringault "accélérer" dans ce domaine, en particulier "la mise à disposition de petits véhicules électriques", "rendre les prix du train abordables, offrir d'autres modes de transport, favoriser le covoiturage" : "Tout un ensemble de solutions de mobilité qui pour l'instant ne sont pas encore complètement au rendez-vous."