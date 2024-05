Plus de cent records de chaleur battus en avril au Vietnam

Plus de cent records de température sont tombés au Vietnam en avril, selon les données du service météorologique publiés vendredi 3 mai, Ces dernières semaines, une chaleur extrême a enveloppé l'Asie, de l'Inde aux Philippines, provoquant des décès par insolation et des fermetures d'écoles. Le Vietnam a notamment connu trois vagues de forte chaleur en avril, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Au total, 102 stations météorologiques ont enregistré des records en avril, le nord et le centre du Vietnam ayant été les plus touchés par la canicule, avec des températures en moyenne supérieures de 2 à 4°C à celles de la même période l'an dernier. Le mercure a atteint 44°C dans deux villes du pays, en début de semaine. Ce chiffre est à peine inférieur à la température la plus élevée jamais enregistrée au Vietnam, à savoir 44,2°C, relevés le 7 mai 2023.

Alors que les mois d'avril et de mai sont habituellement les plus chauds de l'année en Asie du Sud-Est, les experts estiment que le phénomène El Niño rend la chaleur de cette année particulièrement intense. Selon les scientifiques, le changement climatique induit par l'homme entraîne également des canicules plus fréquentes dans de nombreuses zones du globe.