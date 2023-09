Météo : la France rattrapée par la chaleur en septembre

Avec le changement climatique, les vagues de chaleur tardives pourraient être de plus en plus fréquentes et intenses à l'avenir.

Sur une parcelle de vignes, près de Reims (Marne), les vendangeurs étaient déjà au travail, mercredi 6 septembre, à 7h du matin. Face aux fortes chaleurs annoncées dans la journée, ils préfèrent profiter de la douceur matinale. "On commence à 7h, on poursuit pendant trois heures, puis on fait une grosse pause d'une demi-heure. On finit à 13h30 maximum", explique une femme. D'autres ouvriers ont également des horaires modifiés et doivent s'adapter aux températures élevées.

Même la montagne n'est pas épargnée

Depuis plusieurs jours, une vague de chaleur tardive touche l'ensemble de la France. Même la montagne n'est pas épargnée, comme dans le Puy-de-Dôme. A 850 mètres d'altitude, le thermomètre dépasse les 30°C ces jours-ci. Avec le changement climatique, les scientifiques estiment que ces vagues de chaleur tardives seront de plus en plus fréquentes et intenses à l'avenir.