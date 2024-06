Le faible enneigement de l'Himalaya menace l'approvisionnement en eau de près de 2 milliards de personnes, alerte un rapport

Des millions de personnes dépendent de la fonte des neiges de l'Himalaya pour leur approvisionnement en eau. Or, en raison de la baisse des chutes observées, ces communautés font face à un risque "très sérieux" de pénurie, a mis en garde un rapport publié lundi 17 juin par des scientifiques du Centre international pour le développement intégré des montagnes (Icimod), basé au Népal.

Selon l'Icimod, qui surveille l'enneigement dans la région depuis plus de 20 ans, "cette année, la persistance de la neige (18,5 % en dessous de la normale) est la deuxième plus faible des 22 dernières années, juste après le record de 19% établi en 2018", a déclaré à l'AFP l'auteur du rapport, Sher Muhammad. "Une accumulation de neige moins importante et une fluctuation des niveaux d'enneigement augmentent considérablement le risque de pénurie d'eau, en particulier cette année", a-t-il souligné, évoquant "un signal d'alarme pour les chercheurs, les décideurs politiques et les communautés [qui vivent] en aval."

Un quart du débit de 12 grands bassins fluviaux dépendant des chutes de neige

La neige et la glace de l'Himalaya constituent une source d'eau essentielle pour les 240 millions de personnes vivant dans les régions montagneuses et les 1,65 milliard d'autres personnes vivant dans les vallées dans plusieurs pays, rappelle l'organisme. Dans cette région, la fonte des neiges alimente en effet environ un quart du débit total de 12 grands bassins fluviaux qui prennent leur source en altitude, selon le rapport.

Le bassin du Gange, qui traverse l'Inde, a connu la "persistance de la neige la plus faible" jamais enregistrée par l'Icimod, soit 17% de moins que la moyenne. Le bassin du fleuve Helmand, en Afghanistan, a enregistré ses deuxièmes niveaux de persistance de la neige les plus bas, se situant 32% en dessous de la normale. Enfin, le bassin de l'Indus a chuté de 23% par rapport à la normale, tandis que celui du Brahmapoutre, qui arrive au Bangladesh, a enregistré une persistance de la neige "notablement inférieure à la normale", à 15%.

En 2023, l'Icimid avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la situation en aval de l'Himalaya, démontrant dans un rapport qu'en raison du changement climatique causé par les activités humaines, les glaciers avaient fondu 65% plus vite entre 2011 et 2020 que lors de la décennie précédente.







