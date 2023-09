L'ONU n'atteindra pas la majorité de ses objectifs de développement durable, selon un rapport

L'Organisation météorologique mondiale publie jeudi un rapport dans lequel elle indique que le changement climatique a compromis la quasi-totalité des objectifs de développement durable de l’ONU.

Le grand programme de développement durable de l’ONU, face à un constat d’échec ? Selon un rapport publié jeudi 14 septembre par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le changement climatique a compromis la quasi-totalité des objectifs de développement durable des Nations unies. Dans les grandes lignes, ce rapport indique que nous vivons moins bien sur Terre, et que les limites planétaires ne sont toujours pas respectées.

En 2015, les membres de l’ONU se sont engagés dans une vision du développement qui prend en compte le bien-être des hommes et les limites de la planète. Comme souvent à l’ONU, cela passe par des objectifs – en l'occurrence 17 – et des cibles permettant d’évaluer les progrès. Huit ans plus tard, le rapport de l'OMM fait un bilan à mi-chemin de ce programme, avant sa conclusion programmée en 2030. Et c'est un constat d’échec : seuls 15% des objectifs sont sur la bonne voie. Globalement, la quasi-totalité sont compromis à cause du changement climatique, par exemple la faim dans le monde, l’accès à l’eau ou encore la santé.

On a différents indicateurs comme, par exemple, le nombre de personnes décédées lors de catastrophes. Typiquement quand on voit celles qui se déroulent en Libye et dans d'autres parties du monde, on comprend que cet indicateur va chuter, en lien avec le réchauffement climatique. Olivier Dangles, directeur adjoint délégué à la science à l’Institut de recherche pour le développement à franceinfo

L'expert ajoute que "la résilience et l'approvisionnement des cultures sont aussi extrêmement dépendants des conditions climatiques". En somme, le rapport témoigne donc de l’incapacité des pays à s’adapter au changement climatique. Il rappelle également qu’au rythme actuel, les émission de CO₂ nous mènent à un réchauffement de 2,8° C d'ici la fin du siècle, contre 1,2° C actuellement.