Franche-Comté : de nouvelles essences d'arbres mieux adaptées au réchauffement climatique dans les forêts

1 300 hectares de forêt sont à replanter en Franche-Comté, en raison de la sécheresse. Aux typiques sapins et épicéas s'ajoutent désormais de nouvelles essences d'arbres plus résistantes au réchauffement climatique, notamment le cèdre de l'Atlas.

Des cimes d'arbres sont nues, brisées par le vent. À Anteuil-Glainans (Doubs), la sécheresse a dévitalisé une partie des hêtres d'une forêt. En Franche-Comté, 1 300 hectares de forêts sont à replanter. Aux traditionnels sapins et épicéas, on marie désormais de nouvelles essences. "Quand on sait que ces essences-là ont déjà du mal aujourd'hui, on se dit qu'elles auront encore plus de mal demain, dans le cadre du réchauffement climatique. Donc là, sur certaines surfaces, on se permet d'utiliser de nouvelles essences, comme ici en l'occurrence du cèdre de l'Atlas", explique Damien François, responsable recherche, développement et innovation pour Forêt d'ici.

Les scieries en première ligne

En première ligne, les scieries doivent s'adapter à ces nouveaux enjeux. Ici, un quart de la production est teinté par la présence de champignons. En avril, le gouvernement a annoncé un plan pour valoriser ce bois de crise. Des aides seront aussi versées pour replanter les parcelles sinistrées.