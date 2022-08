Environnement : le réchauffement climatique, nouvelle source d'anxiété pour les populations

L'été 2022 est le deuxième plus chaud jamais enregistré par Météo France, après celui de 2003. Le dérèglement climatique n'est pas sans conséquence sur notre santé psychologique.

Cet été, plus que jamais, personne n'a pu ignorer les images des incendies, ni celles des lits de cours d'eau asséchés ou encore des inondations meurtrières au Pakistan. Pour beaucoup c'est un déclic, une prise de conscience. "Il y a un climat d'éco-anxiété global. Je pense que dans ma génération, nous sommes tous assez stressés par le climat. Cet été a été un électrochoc pour une bonne partie de la population", témoigne un jeune homme.

L'éco-psychologie, nouvelle spécialité médicale

Un nouveau type d'angoisse et une nouvelle spécialité médicale : l'éco-psychologie. "On va retrouver dans l'éco-anxiété parfois certaines formes de paralysie. On a un sentiment tellement fort d'impuissance parce que la tâche est énorme, que ça peut nous entraîner vers des pensées fatalistes", explique Yoan Svejcar, éco-psychologue praticien. Face à cette forme d'impuissance, l'action est un ressort. Les marches pour le climat sont un début d'engagement, surtout chez les 20-30 ans.