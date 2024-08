En Finlande, des ONG poursuivent le gouvernement pour inaction climatique

Des organisations de défense de l'environnement et des droits humains ont annoncé jeudi 22 août qu'elles poursuivaient le gouvernement finlandais pour avoir enfreint la législation nationale concernant le climat en ne prenant pas les mesures adéquates pour atteindre ses objectifs climatiques. La Finlande s'est fixée en 2022 des objectifs climatiques parmi les plus forts au sein des nations industrialisées, "s'engageant à devenir climatiquement neutre d'ici 2035 et à atteindre des émissions nettes négatives par la suite", écrivent ces six organisations dans un communiqué.

Dans leur plainte déposée auprès de la Cour administrative suprême de Finlande, elles affirment que le gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Petteri Orpo viole la loi sur le climat du pays en raison d'un "manque d'action adéquate en matière de climat". Ces ONG ont élaboré leur action en s'appuyant sur une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui a jugé que la Suisse avait violé les droits d'un groupe de femmes âgées en agissant insuffisamment pour lutter contre le réchauffement de la planète.

"L'inaction des gouvernements face au changement climatique met en péril la réalisation de nombreux droits de l'homme, tels que le droit à la vie et à la santé et le droit à un environnement propre, sain et durable", a déclaré Elina Mikola, conseillère climat et environnement à Amnesty Finland. La plainte a été déposée le 2 août par l'Association finlandaise de conservation de la nature, Greenpeace Nordic, Amnesty International Finlande, Grands-parents pour le climat, la Ligue finlandaise pour la nature et la Jeunesse sami finlandaise.