Écologie : en mars, des bonnes nouvelles pour l'océan, le charbon et même le cinéma

Si les nouvelles ne sont pas toujours roses côté écologie, certaines permettent quand même de se réjouir ponctuellement. NOWU, partenaire de France Info en a repéré plusieurs en mars côté énergie, océan et même cinéma. On fait le point dans la chronique “1 planète, des solutions”.

Le traitement des questions écologiques est généralement pessimiste. Pourtant, des études démontrent que s’il est important de communiquer sur la gravité de la situation pour que chacun·e en ait conscience, il faut aussi communiquer sur les solutions possibles et permettre à ceux et celles qui absorbent ces informations de repartir avec une lueur d’espoir, en particulier si le but est de créer du changement.

Une fois n’est pas coutume, voilà donc une série de bonnes nouvelles écolo repérées en mars dernier.

Un traité historique sur la haute mer

Des discussions démarrées en 2004, soit il y a près de 20 ans, ont enfin abouti à un traité sur la haute mer. Il concerne les zones à plus de 370km des côtes et qui jusque-là n’étaient régies par aucune règles.

Ce traité prévoit par exemple que les États devront partager de façon équitable les revenus potentiels issus des activités pratiquées dans ces zones avec les pays moins développés, et de créer des aires marines protégées.

La demande de charbon diminue au Royaume Uni

La demande en charbon est au plus bas depuis 1757 outre-Manche : elle a chuté de 15% en 2022. La guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement en gaz laissaient pourtant craindre un retour en force de cette énergie fossile très polluante, mais celui-ci ne s’est pas produit.

C’est notamment grâce aux températures plus élevées que la normale cet hiver, mais également à l’augmentation des sources d’énergie renouvelable comme le solaire et l’éolien.

Le cinéma se met au vert

Le Centre National du Cinéma finance bon nombre de productions françaises. Il impose désormais aux sociétés de production qui perçoivent ses subventions de fournir des bilans carbone des œuvres soutenues.

Aujourd’hui, il est estimé qu’un film génère en moyenne autant de CO2 que 750 allers-retours Paris-New-York d’après Leslie Thomas, secrétaire générale du CNC ou Centre National du Cinéma qui s’exprimait dans Challenge. Mais c’est justement pour évaluer plus précisément l’ampleur de ces émissions que vont être demandés ces bilans carbones, ainsi que pour sensibiliser les acteurs du secteur.

Une nouvelle ligne de train très attendue pour 2024

La société de transport coopérative Railcoop s’est donné pour objectif de ressusciter certaines lignes de trains abandonnées. En 2024, elle va rouvrir la ligne Lyon - Bordeaux qui avait été abandonnée par la SNCF il y a une dizaine d’années parce qu’elle n’était pas assez rentable.

Railcoop estime que la situation a changé depuis et qu’il y a un marché : les membres de la coopérative ont donc officiellement voté pour la réouverture de la ligne en 2024 grâce à du matos acheté d’occasion à la SNCF. À terme, il y aura 2 allers-retours par jour avec des billets à 40€ et le trajet de 7h30 passera par Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne.

L’Europe veut verdir sa production d’électricité

L’Union Européenne a fixé de nouveaux objectifs concernant les énergies renouvelables : d’ici 2030, la part des renouvelables dans sa consommation énergétique devra atteindre au moins 42,5%.

Ça revient à presque doubler le niveau actuel qui est d'environ 22% (19% en France). Pour ça, les procédures d'autorisation pour construire les infrastructures d'énergie renouvelable vont être simplifiées et accélérées.

Bientôt un crime d’écocide dans le droit européen ?

Le Parlement européen vient de demander à ses États membres que les délits environnementaux qui causent des « dommages graves et étendus ou durables ou irréversibles à la qualité de l’air, à la qualité du sol ou à la qualité de l’eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, aux animaux ou aux plantes » soient qualifiés de crime d’écocide, et puissent être punis.

Le Parlement a voté à l’unanimité, mais ce n’est qu’une victoire d’étape pour les élu·es qui défendent cette proposition puiqu’il faut encore qu’il y ait une discussion entre les parlementaires, la Commission Européenne et le Conseil Européen.





Pour plus de bonnes nouvelles, rendez-vous chaque début de mois sur NOWU : le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.