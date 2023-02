Climat : une étude du CNRS confirme que le réchauffement climatique est directement responsable de la sécheresse

Une étude du CNRS publiée vendredi 17 février explique comment l'augmentation de la température en Europe renforce les phénomènes associés, comme la sécheresse. Le point de départ des chercheurs c'est l'étendue géographique de cette sécheresse. Elle a touché la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, et le nord de l'Italie. D'après l'un des auteurs, sur certains secteurs il n'a pas plu depuis 2015.

Les scientifiques ont donc comparé le comportement des anticyclones sur deux périodes différentes. Une avant le réchauffement climatique, l'autre après 1941. La conclusion c'est que le réchauffement de l'atmosphère, qui était de 1,2 degré l'an dernier en Europe a renforcé l'étendue géographique et l'intensité des anticyclones. "L'augmentation de la température dans les expériences dans des boîtes de gaz, nous montre qu'on peut voir des phénomènes d'expansion de l'air", explique Davide Faranda, chercheur au CNRS co-auteur de l'étude. "Donc dans le cas des anticyclones, on a une expansion comme un ballon qui se gonfle. Ce gonflement ne peut pas continuer à l'infini parce que l'atmosphère est limitée par la tropopause, poursuit le scientifique. Et après cette limite on doit intensifier l'anticyclone parce qu'on ne peut pas faire une expansion encore plus grande."

Le changement climatique anthropique est largement responsable de la sécheresse 2022 en France. Nous l’avons montré dans cet article https://t.co/SXe50xRaoR… paru hier sur la revue Environnemental Research Letters. @CNRS @INSU_CNRS @IPSL_outreach @CEAParisSaclay @Unibo @uvsq pic.twitter.com/eVsJW0yixk — Davide Faranda (@DaviFaranda) February 17, 2023

La conséquence c'est que les pluies sont repoussées plus loin. D'apres une autre étude à paraître bientôt, les sécheresses risquent de se renforcer dans les régions méditerranéennes.