Climat : l'Agence internationale de l'énergie prévoit un pic mondial des émissions du CO2 en 2025

L'offensive russe en Ukraine a bouleversé la carte mondiale de la pollution : les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre un "point haut" en 2025, en raison notamment d'une "réorientation profonde" des marchés mondiaux de l'énergie depuis le mois de février, a estimé l'Agence internationale de l'énergie (AIE), jeudi 27 octobre.

Pour la première fois, les trois scénarios étudiés chaque année par l'agence identifient un pic ou un plateau de consommation de chacune des énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole), qui émettent des gaz à effet de serre, étouffent la planète et provoquent son réchauffement. "Ce n'est pas suffisant pour éviter de graves impacts climatiques, mais c'est un progrès par rapport à la situation dans laquelle nous étions il y a quelques années", a écrit sur Twitter Fatih Birol, le directeur exécutif de l'AIE.

For the 1st time ever, today's policy settings are strong enough to deliver a distinct peak in fossil fuel use within this decade.



This isn't enough to avoid severe climate impacts, but it's progress from where we were a few years ago. Stronger policies can steepen the decline. pic.twitter.com/nL4Mzz9Q91