Climat : 43 millions d’enfants déplacés

Durée de la vidéo : 1 min

À travers le monde, plus de 43 millions d’enfants ont été forcés de se déplacer en raison des désastres climatiques.

Quand on parle du réchauffement climatique, il y a ce que l’on voit, ce que l’on ressent et ce que l’on n’imagine pas. Comme Karima, une écolière indienne, un peu plus de 43 millions de déplacements d’enfants ont eu lieu entre 2016 et 2021, selon un rapport de l’Unicef. Cela équivaut à 20 000 déplacements d’enfants par jour, fuyant les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les incendies.

"Souvent leur éducation est interrompue"

"Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg d’après les données dont nous disposons. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents, des personnes qui s’occupent d’eux. Souvent, leur éducation est interrompue, leur accès aux soins est perturbé, de sorte qu’ils courent un risque plus élevé de malnutrition, de maladie", indique Laura Healy, co-autrice du rapport de l’Unicef. Ce phénomène pourrait plus que doubler dans les 30 prochaines années. Un cri d’alarme de l’Unicef aux dirigeants de la planète, alors que la COP 28 se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis) dans quelques semaines.