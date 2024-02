Changement climatique : "On n’est plus dans l’air du tout ski", estime la présidente du département des Pyrénées-Orientales

La pérennité de nombreuses stations de ski est compromise à moyen terme, alerte la Cour des comptes dans un rapport publié, mardi 6 février. Elle pointe notamment le changement climatique, qui entraîne la baisse de l’épaisseur du manteau neigeux qui fondra de 10 à 40% en moyenne montagne d'ici 2050.

"La survie passe par la diversification et mutualisation des acteurs", estime, sur franceinfo, Hermeline Malherbe, présidente PS du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Pour la présidente de TRIO Pyrénées (regroupant les stations de Formiguères, l’Espace Cambre d’Aze et Porté-Puymorens) "on est plus dans l’air du tout ski mais dans l’air de la montagne".

Luge d'été, randonnée, VTT

Hermeline Malherbe précise que lorsque les stations investissent dans une remontée mécanique, elle doit aussi bien servir l’hiver que l’été "donc on travaille sur des activités comme la luge d’été, la rando, le VTT". Elle ajoute : "L'accès à des sommets via une remontée mécanique est plus écolo que d’y aller chacun dans sa voiture".

La difficulté selon la présidente du conseil départemental, c’était de "convaincre les acteurs du tout ski à aller vers autre chose", mais c'est désormais "enclenché", même si le processus risque de prendre du temps.

La Cour des comptes propose de faire payer plus cher les remontées mécaniques pour financer cette diversification. Cela "fait partie des solutions à étudier" selon Hermeline Malherbe. Elle souligne l'importance du partage des finances, qui doit être fait par les usagers, "qu'ils soient skieurs ou qu'ils soient sur des activités de pleine nature".