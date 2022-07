Canicule : quelle est l'origine de la vague de chaleur qui frappe la France ?

Le Sud-Ouest était en surchauffe, lundi 11 juillet : 31 degrés à Limoges et Montpellier (Hérault), et jusqu'à 35 degrés à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou Toulouse (Haute-Garonne). Les températures vont continuer de grimper partout en France jusqu'à mercredi, en raison d'un dôme de chaleur, scruté de près par Météo France. "Deuxième phase, entre jeudi et vendredi, une pause dans les très fortes chaleurs sur les régions Nord", explique François Jobard, prévisionniste pour Météo France.

Nouveau pic de chaleur le week-end suivant

Les experts prévoient un nouveau pic de chaleur le week-end suivant. Au large du Portugal, une masse d'air froid, isolée au milieu de masses d'air chaud, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, agissant comme une pompe à chaleur sur la France. Le Grand Ouest et le Centre pourraient être touchées par des températures allant jusqu'à 40, voire 42 degrés. L'agriculture est parmi les secteurs les plus exposés, alors que les sols sont déjà très secs.