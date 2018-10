Corse : marée noire limitée après la collision de deux bateaux

Une tache immense, épaisse et visqueuse au large de la Corse. 36 heures après la collision de deux navires, le fuel s'étend sur une vingtaine de km de long et des centaines de mètres de large. Autour des deux bateaux encastrés, les opérations de secours se poursuivent : trois navires italiens et trois navires français y participent. Ils doivent déployer un barrage flottant pour limiter la pollution.

Marée noire jugulée

François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, s'est rendu sur place lundi 8 octobre et a écarté le risque de marée noire. Il met en cause le navire tunisien. Parti de Gènes (Italie), il est entré en collision dimanche matin avec un porte-conteneur chypriote au mouillage au nord du Cap-Corse. Le choc a provoqué une brèche dans la coque. L'opération de désincarcération des bateaux s'annonce délicate.

