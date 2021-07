Corse : le mystère des cercles sous-marins

Ce sont des centaines d'étranges cercles noirs, comme tracés au compas au milieu des fonds marins. Comment de tels anneaux, semblables à de petits anneaux engloutis, ont-ils pu se former au large de la Corse ? De quoi sont-ils faits ? C'est une énigme pour les scientifiques. "Ces immenses dessins inexplicables, on voit qu'en général il y a un petit noyau, plus ou moins gros, au milieu de ces anneaux, comme ça, à perte de vue, dans les eaux d'une visibilité exceptionnelle", raconte Laurent Ballesta, biologiste et chef de la mission Gombessa 6.

Tenter de comprendre l'origine des anneaux

Pour multiplier les temps d'exploration sous-marine, quatre plongeurs ont passé 20 jours dans une cabine de cinq mètres carrés, reproduisant la pression des grands fonds. Un isolement semblable à celui des astronautes. Ils ont pu en parler avec Thomas Pesquet. Des plongées ont permis de prélever plusieurs dizaines d'échantillons sur ces anneaux, afin d'en comprendre l'origine. Selon les premières hypothèses, ces anneaux auraient pu se former il y a 20 000 ans.