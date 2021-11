BRUT

"Un symbole important". Pour Lucas Kiefer, organisateur de Rail to the COP, la symbolique de se rendre à Glasgow, à la COP26, en train est loin d'être anodine. "C'est un symbole important que les gens viennent en train pendant 10 heures depuis Amsterdam, Vienne, ou la Scandinavie, pour aller à Glasgow et montrer qu'on peut voyager de manière durable. Les politiciens qui viennent en avion pourraient l'éviter", estime-t-il. Dans le train étaient présents plusieurs jeunes activistes dont certains appréhendent le sommet. "Mes espérances concernant d'éventuelles avancées politiques sont très faibles mais j'essaie d'avoir un impact à travers les manifestations qu'on fait", confie Mattea, activiste Extinction Rebellion à Amsterdam.

Un souffle d'espoir ?

De son côté, Agnès, membre des scouts Suède, espère "montrer le mouvement des jeunes aux politiciens pour les soutenir et leur rappeler qu'on est là et qu'on sait ce qu'ils font." Comme elle, les autres activistes attendent une véritable prise de responsabilités de la part des leaders du monde. "J’attends d'eux qu'ils prennent leurs responsabilités mais je m'attends aussi à ce qu'ils ne le fassent pas mais j'espère qu'ils ne feront pas ce qu'ils ont fait aux 25 COP précédentes", lance Evy, activiste d'Extinction Rebellion aux Pays-Bas.