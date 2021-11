COP26 : "Les gouvernements ne sont pas au niveau, les citoyens doivent continuer la mobilisation dès demain", lance l'ONG WWF

"Ces décisions ont été prises par des gouvernements qui ne sont pas au niveau", a déclaré sur franceinfo Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes de l'ONG WWF, après l'accord final trouvé à la COP26 de Glasgow, samedi 13 novembre, pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. "En tant que citoyens, on vaut beaucoup plus que ça, et on doit continuer la mobilisation dès demain", a-t-il lancé.

>> Suivez notre direct sur la COP26

Pour lui, ce pacte de Glasgow, "c'est comme si les plus grands pollueurs de la planète avaient décidé de nous emmener un peu plus lentement vers le précipice climatique". Il regrette aussi les tentatives réussies des plus gros pollueurs comme l'Inde et la Chine "de torpiller la sortie progressive de l'utilisation des centrales à charbon" en dernière minute, alors que le charbon "devra sortir de notre système énergétique". La version finale de cet accord appelle à "intensifier les efforts vers la réduction du charbon".

Au-delà de ces déceptions, Pierre Cannet affirme rester "déterminé, il reste des choses à faire, il faut pousser l'Union européenne, la France, à sortir des aides publiques aux projets gaziers et pétroliers". Il martèle aussi l'importance des mobilisations citoyennes.

"La transition écologique, ce n'est pas qu'un objet de COP, c'est au quotidien, dans nos modes de vie, nos entreprises, nos collectivités." Pierre Cannet, de l'ONG WWF à franceinfo

Depuis l'Accord de Paris, WWF regrette des avancées trop lentes. "La balle est maintenant dans le camp des décideurs, on est là pour les pousser", rappelle Pierre Canet. La mobilisation citoyenne est importante, "plus d'un million de personnes nous soutiennent pour agir contre la déforestation et agissent au quotidien". Pour lui, "tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il faut voir que ça avance mais pas assez vite".