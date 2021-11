Climat : les engagements "sonnent creux" sans sortie des énergies fossiles, dénonce le secrétaire général de l'ONU

Les promesses de réduction des émissions de CO2 pour limiter le réchauffement n'auront pas l'effet escompté si rien n'est fait pour sortir des énergies fossiles, a déclaré à la COP26 Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, jeudi 11 novembre. "Les promesses sonnent creux quand cette industrie continue de recevoir des milliers de milliards de subventions (...) ou quand des pays continuent à construire des centrales à charbon", a-t-il ajouté, reconnaissant malgré tout des "annonces encourageantes" à Glasgow depuis le début de la conférence climat.

"Les annonces ici à Glasgow sont encourageantes, mais elles sont loin d'être suffisantes", a-t-il insisté. L'écart entre les réductions d'émissions auxquelles les Etats se sont engagés et ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à +1,5°C, "est toujours une menace accablante". Et les besoins financiers des pays du sud pour s'adapter aux impacts du réchauffement sont "une injustice flagrante", a-t-il insisté.

"Tout le monde doit être sur le pont pour l'action climatique. C'est la responsabilité de tous", a encore souligné le secrétaire général de l'ONU. "Chaque pays, chaque ville, chaque entreprise, chaque institution financière doit radicalement, avec crédibilité et de façon vérifiable réduire ses émissions, et décarboner ses porte-feuilles, en commençant tout de suite". Appelant avec insistance les Etats à renforcer leur ambition de réduction d'émissions, il a réclamé que leurs engagements actuels "deviennent réalité" : "Nous devons combler le fossé réel et profond de crédibilité".